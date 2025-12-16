#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Мексикада Димаштың жанкүйерлері Қазақстанның Әнұранын айтты

Мексикада Димаштың жанкүйерлері Қазақстанның Әнұранын айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 21:53 Сурет: dimashnews.com
Димаш Құдайбергеннің тыңдармандары Мемлекеттік Әнұранды орындап, қазақстандықтарды Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еліміздің айтулы мерекесі олар үшін ерекше есте қалды, себебі Димаш көптен күткен концертін өткізді.

Еске салайық, бұған дейін Qazaqstan телеарнасы 16 желтоқсанда Димаш Құдайбергеннің концертін көрсететінін хабарлағанбыз.

Концерттің телевизиялық нұсқасын бүгін, сағат 22:20-да Qazaqstan телеарнасынан тамашалауға болады.

Оның алдында Димаш Құдайбергеннің қарындасының патриоттық видеосы желіде қызу талқыланып жатқанын жазған едік.

