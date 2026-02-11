#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Мәдениет және шоу-бизнес

Дана Борисова 18 жастағы қызын психиатриялық ауруханаға жатқызды

Дана Борисова 18 жастағы қызын психиатриялық ауруханаға жатқызды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 11:23 Сурет: Instagram/poxenovaaa
Ресейлік тележүргізуші Дана Борисованың қызы Полина арнайы клиникада ем қабылдап жатыр. Қыздың денсаулығы жеке өміріндегі күйзелістерден кейін күрт нашарлаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Starhit басылымының жазуынша, бұған 18 жастағы Полинаның тележүргізуші Дмитрий Дибровтың продюсерімен айырылысуы себеп болуы мүмкін. Дана Борисова өзінің биполярлық бұзылысқа шалдыққанын жасырмайды. Дәрігерлер дәл осындай диагнозды оның қызына да қойған.

Анасы мен қызы бұл аурудың салдарынан олардың отбасында жиі жанжал туындайтынын бұрын да айтқан. Полина психиатриялық ауруханада жатқанын әлеуметтік желі арқылы өзі хабарлады.

Белгілі болғандай, қызын клиникаға жатқызу туралы шешімді Дана Борисованың өзі қабылдаған. Қазіргі уақытта бойжеткен дәрігерлердің бақылауында. Мамандар оның диагнозын қайта қарап, өзгертуі де мүмкін.

"Жағдайымның нашарлауына байланысты Шуров клиникасына жаттым. Бір жыл бұрын маған биполярлық бұзылыс диагнозы қойылған еді, бірақ қазір дәрігерлер бұл шешімге күмәнданып отыр. Олар мұны шекаралық тұлғалық бұзылыс болуы мүмкін деп болжайды. Анам бәрін біледі, бір оқиғадан кейін мені осы жерге өзі жатқызды. Екінші күн жатырмын, анам ертең келемін деп уәде берді",- деп жазды Полина өз жазбасында.

Бұған дейін 2026 жылы елімізде әлемдік деңгейдегі қандай жұлдыздардың концерті өтетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ауыр дертке шалдыққан 91 жастағы Брижит Бардо ауруханаға түсті
11:53, 17 қазан 2025
Ауыр дертке шалдыққан 91 жастағы Брижит Бардо ауруханаға түсті
ІІІ Чарльздің жағдайы күрт нашарлаған
13:00, 17 тамыз 2025
ІІІ Чарльздің жағдайы күрт нашарлаған
Сотта Талдықорған полициясы экс-басшысының денсаулығы сыр беріп, шұғыл ауруханаға жеткізілді
20:34, 05 наурыз 2024
Сотта Талдықорған полициясы экс-басшысының денсаулығы сыр беріп, шұғыл ауруханаға жеткізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
12:24, Бүгін
Демеу Жадыраев полетит в Албанию после фиаско за Казахстан в Хорватии
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
12:09, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана достигла выдающейся вершины в WTA
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
11:51, Бүгін
Появился новый кандидат на пост главного тренера "Актобе"
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
11:38, Бүгін
Чемпионы и призёры континентального первенства встретились с министром спорта РК
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: