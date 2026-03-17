Қайрат Нұртастың "сыңары" табылды
Сурет: Instagram/asanali__s
Танымал қазақстандық әнші Қайрат Нұртастың "егізі" әлеуметтік желідегі парақшасында шынайы Қайратпен бірге түскен суретін жүктеді. Желідегі ағайын олардың қатты ұқсайтындарын жазып, таңданыстарын жасырмады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарияланған сурет пен видеода Қайрат Нұртас пен оның стильінде киінген Асанәлі бейнеленген. Екеуінің негізгі айырмашылығы – Асанәлі әншіден бойы жағынан сәл ұзын.
"Сізбен бірге жарнамаға түскеніме қуаныштымын. Аңызсыз",- делінген Асанәлі қалдырған жазбада.
Әншінің жанкүйерлері де суретке қызу пікір білдіріп, Асанәліге де Жұлдыздай жар табуына тілек білдірді.
Белгілі болғандай, ол тойларда жиі Қайрат Нұртастың әнін шырқап, өнер көрсетеді.
Мақаламен бөлісу
