Бағлан Әбдірайымов жанкүйерлеріне таңдау берді
Сурет: Instagram/baglan_abdraimov_official
Қазақ эстрасына танымал "Жігіттер" тобының әншісі Бағлан Әбдірайымов оқырмандарынан кеңес сұрап, жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ол Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
"Әндердің бәрін жаңалатсам ба? Әлде, жаңа ән дұрыс па?",- деп жазды ол.
Пікірлерде жанкүйерлер жаңа әнге көбірек дауыс берді, дегенмен бұрынғылардан да бас тартпайтындығын айтты:
- Қазір сапалы әндер жоқтың қасы, өзің бір өнеріңмен сүйсіндірші
- Өз әніңізге кавер жасап жіберсеңізде болады
- Қоңыр дауысыңмен жаңасын да жаз, ескілерін әлі күнге тыңдап жүрміз, жалықпаймыз
- Жаңа ән күтеміз!
- Шырқай бер, Бағлан. Бәріне қуанамыз!
Бұған дейін ҚР Халық әртісі Нұрғали Нүсіпжановтың эксперимент жасап жатқанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
