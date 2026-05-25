Қазақстандықтар Алматыда жиі концерт өткізетін ресейлік әншіге бойкот жариялады
2026 жылғы 21 мамырда Алматыда ресейлік әнші Мот концерт өткізді. Әртіс Қазақстанға гастрольмен жиі келіп жүрсе де, зал үнемі лық толы. Алайда бұл жолғы кештің соңы күтпеген дау-дамаймен аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі қазақстандық хореограф Әнел Қалиева әлеуметтік желідегі парақшасында оның командасы концертте өнер көрсетуі тиіс екенін, бірақ ұйымдастырушылар тарапынан орынсыз қарым-қатынасқа байланысты қатысудан бас тартқанын жазды.
Тағы бір биші Анна да жағдайға қатысты қосымша мәлімет беріп, бұл өнер көрсету қаржылық мақсатты көздемегенін айтты.
"Біз кәсіби қызығушылық үшін келістік, концерттің ішкі дайындығын көргіміз келді. Жұмыс істеу үшін келген адамдардың сол ел мен адамдарына құрмет көрсетуі – бұл ең төменгі кәсіби норма, оны ерекше артықшылық ретінде қарауға болмайды", – деп жазды ол.
Жарияланымдарда нақты жанжалдың егжей-тегжейі көрсетілмегенімен, әлеуметтік желі қолданушылары әншіні жаппай сынға алды.
- Өзіңді құрметтемеген жерден басыңды тік көтеріп кетіп қалу үлкен батылдық
- намысты қыз екенсіз, ең бастысы өзіне деген құрмет, ата-анаңыз дұрыс тәрбие беріпті. олардың көпшілігі бізді адам санамайды. бұйырса Моттан да мықты әншілер келсе билейсіз
- Осылар қызық, қазақтарды менсінбейді, бірақ біздің елден шықпайды
- Байкот! Моттың соңғы концерті болсын біздегі
Алайда барлық пікір бірдей болған жоқ. Кейбір желі қолданушылары әншіні жақтады.
- Әрине, олардың бұл іс-әрекетін дұрыс демеймін. Бірақ неге комментте Моттың еңбегін жоққа шығарып жатырсыздар? Біріншіден, билет бағасы минимум 15 мың. Екіншіден, ол — 10-15 жыл бұрын-ақ өз орнын қалыптастырған, қаншама хит әні бар артист. Көп адам оның әндерін тыңдап өсті, сондықтан кумирін көріп, әндерін жанды дауыста тыңдауға асығады. Өздеріңіз тыңдамасаңыздар да, тыңдармандарына қарсы шығып “билет алмаңдар” деу қате деп ойлаймын.
- Моттың не қатысы бар? Жергілікті ұйымдастырушыларымыз сыйламай тұр ғой қыздарды менсінбей.
- Бұл жайлы айтуға шешім қабылдадыңдар ма? Басынан бастап, соңына дейін айту керек, ішімдегіні тап,-демей.
- Жақтап тұрған жоқ. Бірақ бұл кісінің жазғаны дым түсініксіз. Не істеді? Не боп қалды? Қандай отношение болды?? Өзі солай қабылдап отыр ма бізді менсінбеді деп.
- Неге бәрі МОТты жақтағысы келіп тұр. Бұл қызда ақымақ емес, кішкентай қыз емес кәмпит бермесе ренжитіндей. Демек Мот не оның командасы жағынан жағымсыз әркеттер ашық түрде болып отыр. Өз қазағымызды қолдай білейік.
Бұған дейін Қыдырәлі Болманов аяқ-асты ауруханаға түсіп, концерті кейінге шегерілгенін жазғанбыз.
