#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің әкесіне президент атынан орден табысталды

Димаш Құдайбергеннің әкесіне президент атынан орден табысталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 14:19 Сурет: Instagram/kanat_sveta_aitbayevtar
Әлемге әйгілі қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің әкесі, композитор және продюсер Қанат Айтбаев Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан "Парасат" орденімен марапатталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 1 маусымда ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлімдеді.

"Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Мемлекет басшысының атынан "ДимашАли" шығармашылық орталығының жетекшісі, композитор, продюсер, музыкант Қанат Айтбаевқа "Парасат" орденін табыстады".

Аида Балаева Қанат Айтбаевтың отандық мәдениет пен өнерді дамытудағы елеулі еңбегін, сондай-ақ қазақстандық музыка өнерін қолдау және кеңінен насихаттау жолындағы үлесін ерекше атап өтті.

"Қанат Айтбаев жеке жағдайына байланысты бұған дейін Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай өткен салтанатты марапаттау рәсіміне қатыса алмаған болатын",- деп түсіндірді министрлік.

"Парасат" ордені ғылым, мәдениет, әдебиет пен өнер салаларын дамытуға сіңірген айрықша еңбегі, сондай-ақ елдің рухани және зияткерлік әлеуетін нығайтуға қосқан үлесі үшін беріледі.

Бұған дейін Алматыда мәдениет саласының қызметкерлеріне 60 пәтердің кілті мен 13 мемлекеттік награда табысталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің қатысуымен тарихи әлемдік премьера өтеді
15:44, 15 желтоқсан 2025
Димаш Құдайбергеннің қатысуымен тарихи әлемдік премьера өтеді
Той, Димаш Құдайберген, алғыс, Игорь Крутой
18:34, 04 тамыз 2025
Игорь Крутой Димаш Құдайбергенге жауап берді
Димаш Кудайберген
14:22, 10 наурыз 2026
Димаш Құдайбергеннің жанкүйерлері Испания жағалауын қазақ ауылына айналдырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Собослаи попал в заявку Венгрии на матч с Казахстаном
17:45, Бүгін
Доминик Собослаи из "Ливерпуля" может сыграть с Казахстаном в товарищеском матче
Зейнолла Идрисов
17:25, Бүгін
Итоги Кубка вызова: как выступили гимнасты Казахстана в Словении
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
17:09, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: стало известно, какая казахстанская сборная выступила лучше всех
В Алматы прошёл четвертьфинал шахматного турнира Senat Open-2026
17:00, Бүгін
В Алматы прошёл четвертьфинал шахматного турнира Senat Open-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: