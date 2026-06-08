#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайберген өзі туралы деректі фильмнің трейлерін жариялады

Димаш Құдайберген, деректі фильм, трейлер , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.06.2026 20:57 Сурет: YouTube/Dimash Qudaibergen
Әлемге аты танылған Димаш Құдайберген "Before The Applause: The Dream of Dimash Qudaibergen" ("Қошеметке дейін: Димаш Құдайбергеннің арманы") атты өзі туралы деректі фильмнің ресми трейлерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР 32 жастағы халық әртісі трейлер ролигін YouTube-тегі арнасында және Instagram-дағы парақшасында жариялады.

"Madison Square Garden-дегі бір түн. Әуен алдындағы тыныштық. Көптеген жылдар бойы қилы жолды жүріп өтіп, ақыры жеткен сәт: репетициялық залдардан бастап әлемдегі ең танымал сахналардың біріне дейін. 2025 жылғы 5 қазанда Димаш Құдайберген Қазақстан мен ТМД елдерінің тарихында аты аңызға айналған Madison Square Garden аренасында жеке концерт берген алғашқы әртіс болды. Бұл тарихи концерт Stranger Tour аясында өтті", делінген трейлердің сипаттамасында.

Деректі фильмде концертке дайындық, сахна сыртындағы сәттер, арманға апаратын жол, сондай-ақ Димаштың отбасымен, командасымен, музыканттарымен және көрермендерімен бірге бастан өткерген эмоциялары мен энергиясы көрсетіледі.

"Фильмнің режиссері - Тима Рахим. Жақында", делінген сипаттамада.

Жер шарының түкпір-түкпіріндегі Димаштың жанкүйерлері деректі фильмнің шығуын асыға күтетіндерін, қазақстандықтың Нью-Йорктегі Madison Square Garden-дегі тарихи концертінен тыс кадрларды көруге құштар екендіктерін атап өтуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайберген, Алматы, концерт, 27 мамыр
19:59, 16 сәуір 2025
Димаш Құдайберген жақын күндері Алматыға келетінін айтты
Раушан Құдайберген, Димаш Құдайберген, ұзату той, құдалық
21:17, 30 сәуір 2025
"Димаш та жүр". Раушан Құдайберген ұзатылып жатыр
Димаш Кудайберген
13:30, 12 мамыр 2026
Димаш Құдайберген Мұхтар Шахановпен түскен суретін жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:10, Бүгін
"Нужен подход Хабиба": комментатор UFC Аник дал совет Чимаеву после поражения
Фото: КФФ
21:55, Бүгін
Молодёжная сборная Казахстана уступила Беларуси в товарищеском матче
Фото: ФИДЕ
21:13, Бүгін
Бибисара Асаубаева стала новым лидером мирового рейтинга FIDE Women’s Circuit
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
20:33, Бүгін
Четыре гола и сухой матч: "Ордабасы" уверенно обыграл "Туран"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: