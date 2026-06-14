#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш өзі білім алған мектебіне барып, ұстаздарын қуантты

Димаш Кудайберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.06.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Қазақстандық танымал әнші, ҚР Халық әртісі Димаш Құдайберген туған мектебіне барып, ұстаздарымен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өнер иесі мектеп қабырғасын сағынғанын айтты.

Бұл туралы Димаш Құдайберген 2026 жылғы 14 маусымда Instagram-дағы парақшасында жазды.

"Мектеп – балалықтың мекені, ал ұстаз – сол шақтың ең жарқын шамшырағы. Бүгін №32 мектеп-гимназиясына барып, мені тәрбиелеген ұстаздарыммен қауыштым. Уақыт өзгереді, адам өседі, бірақ ұстазға деген құрмет пен мектепке деген сағыныш ешқашан өзгермейді", - деп жазды ол.

Еске салайық, бұған дейін Димаш Құдайберген өзі туралы деректі фильмнің трейлерін жариялаған еді.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайберген Ақтөбедегі эвакуация пунктерінің біріне барып, қарапайым халықтың базыназын тыңдады
14:40, 10 сәуір 2024
Димаш Құдайберген Ақтөбедегі эвакуация пунктерінің біріне барып, қарапайым халықтың базыназын тыңдады
Димаш Құдайберген
22:50, 31 желтоқсан 2024
Димаш Құдайберген қазақстандықтарды Жаңа жылмен құттықтады
Қанат Айтпаев, Димаш Құдайберген, туған күн
19:54, 07 желтоқсан 2023
Димаш Құдайберген әкесін туған күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Садвакасов высказался о скандале вокруг Асаубаевой
15:39, Бүгін
"Успех требует взаимной ответственности": Садвакасов обратился к Асаубаевой из-за скандала
Жеребьёвка ЭКМ по боксу в Китае
14:54, Бүгін
Жеребьёвка ЭКМ: Нурбек Оралбай может встретиться с узбеком Хабибуллаевым в четвертьфинале
Жеребьевка женской сетки ЭКМ по боксу
14:23, Бүгін
Стала известна сетка женской части этапа Кубка мира по боксу в Китае с участием Казахстана
Казахстанских волейболисток разгромили вьетнамки в матче за &quot;бронзу&quot; Кубка Азии
13:49, Бүгін
Казахстанских волейболисток разгромили вьетнамки в матче за "бронзу" Кубка Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: