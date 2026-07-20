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Мәдениет және шоу-бизнес

Мемлекеттік академиялық би театрына Болат Аюхановтың есімі берілді

Балет, мемлекеттік академиялық би театры, Болат Аюханов , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 20:30 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
ҚР Мемлекеттік академиялық би театры енді оның негізін қалаушы, көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімімен аталады. Аталған шешім Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 20 шілдеде ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады:

Болат Аюханов – Қазақстандағы камералық балет өнерінің негізін қалаған бірегей тұлға. Ол 1967 жылы "Алматының жас балетін" құрды. Кейін бұл өнер ұжымы ел ішінде ғана емес, шетелде де кеңінен танылып, Кеңес Одағы республикаларында, Еуропа мен Скандинавия елдерінде өнер көрсетті.

Театр ұжымы ондаған жыл бойы хореограф қалыптастырған шығармашылық мектептің дәстүрін жалғастырып келеді.

Бүгінде Болат Аюхановтың қойылымдары ұлттық хореография өнерінің алтын қорына енді. Ұстаздық жолында талай дарынды әртісті тәрбиелеген ол тұтас бір буынның кәсіби қалыптасуына еңбек сіңірді.

Театрдың 60-маусымының ашылу қарсаңында Болат Аюхановтың есімінің берілуі ерекше мәнге ие. Бұл – көрнекті хореографтың қазақ балет өнеріне сіңірген еңбегіне берілген жоғары баға.2027 жылы театрдың құрылғанына 60 жыл толады. Мерейтой қарсаңында театр ұжымы өнер иесінің мол шығармашылық мұрасын жалғастырып, ұлттық балет мектебінің озық дәстүрлерін сақтап келеді. Ұжым классикалық, ұлттық, неоклассикалық және заманауи хореография бағыттарын да жүйелі түрде дамытып отыр.

Бұған дейін Маңғыстаудың жерасты мешіттері ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұралары тізіміне енуі мүмкін екені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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