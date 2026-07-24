"Аватар" әлемі туралы жаңа мультсериалдың тизері жарық көрді
Жаңа жоба "Легенды об Аанге" және "Легенды о Корре" мультсериалдарының жалғасы болады. Оның авторлары ретінде тағы да Майкл ДиМартино мен Брайан Кониецко жұмыс істеген.
Оқиға желісі Жер патшалығының егіз қыздары төңірегінде өрбиді. Солардың бірі – келесі Аватар. Сюжет бойынша әлем алапат апаттан кейін күйреп қалған. Бұл қасіретке Корраны кінәлағандықтан, адамдардың Аватарларға деген сенімі жоғалып, оларды жек көре бастаған. Соның салдарынан басты кейіпкер үнемі қауіп-қатердің ортасында жүреді.
"Аватар: Семь убежищ" мультсериалының тұсаукесері 9 қазанда Paramount Plus платформасында өтеді. Барлығы 26 сериядан тұратын екі маусым бір күнде көрерменге ұсынылады.
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