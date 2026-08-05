Димаштың орындауындағы түрікше ән бірнеше елдің чарттарын бағындыруда
Сурет: Instagram/kudaibergenov.dimash
Қазақстан мен Қырғызстанның Халық артисі Димаш Құдайбергеннің орындауындағы түрік тіліндегі "Yazgı" атты жаңа ән бірнеше елде музыкалық чарттардың көшбасына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы әнші Instagram-дағы парақшасында жазды.
"Менің жаңа "Yazgı" әнім iTunes чарттарының шыңын бағындырып жатыр. Мажарстанда - бірінші орын, Румынияда - бірінші орын, Латвияда үздік үштікке енді. Әрбір стрим, әрбір сатып алу және әрбір хабарлама менің музыкамның әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдарға жетуіне көмектеседі. Махаббаттарыңыз бен сенімдеріңіз және сарқылмас қолдауларыңыз үшін алғыс айтамын. Бұл жетістік - баршамызға ортақ!" делінген жазбада.
Жанкүйерлер жазба астына жарыса пікір қалдырып, әншінің жаңа туындысын жоғары бағалап, ал әннің өзін әдемі әрі әсерлі деп атауда.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript