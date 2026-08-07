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Мәдениет және шоу-бизнес

"Сұлтан Сүлеймен" Қазақстанға келеді

&quot;Сұлтан Сүлеймен&quot; Қазақстанға келеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 12:07 Сурет: Instagram/halitergencresmi
Алматыда әйгілі түрік актері, "Сұлтан Сүлеймен" сериалында Сүлейменнің рөлін сомдаған Халит Эргенч жанкүйерлерімен кездесу өткізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Актер қазақстандық көрерменге арнайы бейнеүндеу жолдап, оларды кездесуге шақырды.

"Сәлем, Қазақстан! 14 қыркүйек күні сағат 19:00-де Алматыдағы Республика сарайында кездесеміз. Баршаңызды тағатсыздана күтемін. Жақын арада жүздескенше!" – деді Халит Эргенч.

Аталмыш бейне актердің Қазақстанға сапарына арналған ресми фан-парақшада жарияланған.

Бұған дейін "Дьявол носит Prada 2" фильміндегі костюмдер аукционға шығарылатындығын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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