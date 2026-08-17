Қазақстандық зағип музыкант Лондонда өткен байқауда жеңіске жетті
Сурет: pixabay
Астаналық зағип пианист Абылай Мұстафин Лондонда өткен Golden Time Talent халықаралық байқауында бірінші орын иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Жетінші арнаның" мәліметінше, ол "Фортепиано" санаты бойынша 35 елден келген қатысушылардың арасынан топ жарды. Байқау қатысушылары Корольдік музыка академиясында өнер көрсетті. Қазақстандық музыкантқа жеңіс әкелген шығарма – Әліби Әбдинұровтың "Гүл-гүл жайна" композициясы.
"Абылайдың есте сақтау қабілеті керемет және өте еңбекқор. Сабақ бірнеше сағатқа созылса да, ол шаршамайды", – деді шәкірті туралы ұстазы Олеся Бабкова.
Ұлыбританиядағы жеңіс Абылай үшін мазмұнды әрі табысты оқу жылының тамаша қорытындысы болды. Биыл ол жалпы білім беретін мектепті ғана емес, музыка мектебін де үздік бағамен тәмамдады. Енді оны жаңа кезең күтіп тұр.
"Жас пианист Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжіне грант жеңіп алды. Енді оның арманы – музыка саласындағы кәсіби жолын жалғастыру", – делінген репортажда.
Абылай "Аспаптық орындаушылық" мамандығы бойынша эстрадалық аспаптар оркестрінің әртісі және балалар музыка мектебінің оқытушысы біліктіліктерін меңгеріп, білім алады.
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