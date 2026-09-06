Қазақстан әншісі халықаралық этникалық ән байқауында күміс жүлдеге ие болды
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, байқауға әлемнің 20 елінен өнерпаздар қатысты. Ең жас қатысушылардың бірі болған Жасмина дәстүрлі және этникалық музыка саласындағы тәжірибелі орындаушылармен қатар өнер көрсетіп, байқау қорытындысы бойынша күміс жүлдеге ие болды.
"Жас әнші халықаралық сахнада Е.Тілепбердиевтің сөзіне, Б.Тәжіновтың музыкасына жазылған "Ұлы дала иесі" әнін орындады. Ұлы даланы, ұлттық мәдениет пен рухани мұраны арқау еткен туындыға халықаралық қазылар алқасы жоғары баға берді", делінген хабарламада.
Сондай-ақ Жасминаның Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті колледжінің "Эстрадалық вокал" мамандығында білім алып жатқан 3-курс студенті екені де нақтыланады.
Echo of Nomads байқауы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында өтті. Биыл ойындарға 120 елдің өкілдері қатысып, соның ішінде 62 мемлекет мәдени іс-шараларда өнер көрсетті. Спорттық жарыстармен қатар, бағдарламада этномәдени жобалар, ғылыми алаңдар мен халықаралық шығармашылық байқаулар ұйымдастырылды.
Бұған дейін аталған дүбірлі жарыс аясында өткен "Этно-би" байқауында "Гүлдер" ансамблі Гран-при иеленгені хабарланған.