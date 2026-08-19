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Мәдениет және шоу-бизнес

Этери Тутберидзе фотомодель атанды

Этери Тутберидзе, мәнерлеп сырғанаушы, модель, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 13:57 Сурет: Instagram/tutberidze.eteri
Мәнерлеп сырғанаудан жаттықтырушы Этери Тутберидзе ресейлік сән брендінің жарнамалық науқанына қатысып, фотомодель рөлінде көрінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тутберидзе соңғы 10 жылдағы мәнерлеп сырғанаудан ең нәтижелі жаттықтырушылардың бірі саналады. Ол Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева және Аделия Петросянмен жұмыс істеген.

Оның атақты шәкірттерінің қатарында қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Элизабет Тұрсынбаева да бар.

Этери Тутберидзе, Элизабет Турсынбаева, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 13:57

Сурет: Instagram/elizabetkz

52 жастағы Тутберидзені фотосессияға шақырған компания өкілдері 2018 жылы оның Олимпиада ойындарында ресми киімді киюден бас тартқанын еске алды.

"Мен өзіме бұлай нашар киінуге жол бермеймін", – деген еді сол кезде танымал жаттықтырушы.

Сондықтан бренд өкілдері Этеридің жарыстар кезінде жиі киіп жүретін пальтоларына басымдық берген.

Этери Тутберидзе, модель, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 13:57

Сурет: Telegram/Ushatava Inside

"Бірінші дәрежелі жұлдыз әрдайым арена ортасында тұрмайды. Бірақ оның сыртында жүрсе де, ол бәрібір көпшіліктің назарын өзіне аударады. Бірінші дәрежелі жұлдыздың басты ерекшелігі – өз қалпында болу және азға қанағаттанбау", – деп жазды фотосессия ұйымдастырушылары әлеуметтік желілерде.

Айта кетейік, бұған дейін супермодель Наталья Водянова Қазақстанның AI-стартапына инвестиция салғанын жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
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