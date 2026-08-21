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Мәдениет және шоу-бизнес

Мэрилин Монро бейнесіндегі қуыршақ таныстырылды

Мэрлин Монро бейнесіндегі қуыршақ , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 13:48 Сурет: shop.mattel
Америкалық ойыншық өндіруші Mattel киноактриса әрі әнші Мэрилин Монро бейнесіндегі Barbie қуыршағын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Компанияның мәліметінше, қуыршақ аты аңызға айналған актрисаның 100 жылдығына орай шығарылған. Ол Монроның 1953 жылы жарық көрген "Джентльмендер аққұбаларды ұнатады" фильміндегі бейнесін қайталайды.

Мэрлин Монро бейнесіндегі қуыршақ , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 13:48

Сурет: shop.mattel

Қуыршақ актрисаның фильмдегі әйгілі қызғылт көйлегіне ұқсас киіммен бейнеленген. Арқасында үлкен банті, сәйкес қолғаптары және "гауһар" әшекейлері бар.

Жақында жанкүйерлерге арналған шарада Disney студиясы танымал "Зверополис" анимациялық фильмінің үшінші бөлігін өндіріске жіберетінін жариялаған болатын.

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