Дима Билан оқырмандарына немерелерін көрсетті
Сапар барысында Билан туыстарымен кездесіп, өзінің үш атадан туған немере болып келетін балалармен танысты.
"Мен үш туыстық буын арқылы ата болып тұрмын!" – деп әзілдеді халық сүйіктісі.
Өнер иесі жеке өміріне қатысты мәліметтерді ашып айтпады. Дмитрийдің әке болуға асықпайтыны ғана белгілі. Оның айтуынша, жасөспірім кезінде өзін ата-ана рөлінде сезініп көрген және бұл оның қалауы емес екенін түсінген.
Музыканттың оқырмандары оның жазбасына жылы пікірлер қалдырды:
"Биланды балық аулау дүкенінен кездестіру ықтималдығы аз, бірақ мүлде мүмкін емес деп айтуға болмайды".
"Осындай жылы видеоны бөліскеніңізге рақмет! Бәрі шынайы көрінеді! Өзіңіз де сондай жақын әрі туған адамдайсыз!"
"Бірден бәріне ие болдық: немерелерге де, жергілікті акцентке де. Видео сондай жылы екен, өз туыстарыммен кездескендей әсер қалдырды".
Бұған дейін Игорь Крутойдың жұбайымен бірге үлкен қызына ерекше күнінде көпшілік алдында құттықтау айтқаны туралы жазған болатынбыз.