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Мәдениет және шоу-бизнес

Бурак Өзчивит туған әпкесінің тойына қатыспады

Бурак Өзчивит туған әпкесінің тойына қатыспады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 12:43 Сурет: Instagram/burakozcivit
Танымал түрік актері Бурак Өзчивит пен оның жұбайы Фахрие Эвджен өткен демалыс күндері Бурчун Өзчивиттің үйлену тойына қатыспады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түрік актері Бурак Өзчивиттің әпкесінің үйлену тойы Бафрадағы көп талқыланған оқиғалардың біріне айналды. Алайда қонақтар мен жанкүйерлердің назарын тойдың өзі емес, қалыңдықтың жақын адамдары – ағасы Бурак Өзчивит пен оның жұбайының болмағаны аударды.

Бурчун той залына әкесі Бюлент Өзчивиттің қолынан ұстап кірді. Ал танымал ағасы тойға келмеді. Актердің ата-анасы ұлының тойға түсірілім жұмыстарына байланысты қатыса алмағанын түсіндірді.

"Жүрегі бізбен бірге, бірақ өзі келе алмады", – деді актердің әкесі.

Бурактың анасының айтуынша, отбасы бейнебайланыс арқылы сөйлескен. Сондай-ақ ол ұлының қаржылай көмек көрсетіп, отбасына үлкен қолдау білдіргенін айтты.

Соған қарамастан жанкүйерлер танымал түрік жұбының маңызды отбасылық шараға қатыспауын талқылауды жалғастыруда. Тойдан кейін бұл жағдай басты тақырыптардың біріне айналды.

Ал "Постучись в мою дверь" танымал сериалындағы Серкан Болат рөлі арқылы әлемге танылған тағы бір түрік актері ота жасатқанын әлеуметтік желіде хабарлады.

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Гүлай Ашекова
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