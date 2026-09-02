77 жасқа толған Ричард Гирге жас әйелі жүрекжарды тілегін арнады
Сурет: Instagram/alejandragere
"Сұлу әйел" ("Красотка") культтік фильмінің жұлдызы Ричард Гир 2026 жылғы 31 тамызда 77 жасқа толды. Актер туған күнін отбасымен бірге атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атақты актердің үшінші әйелі Алехандра Сильва Instagram парақшасында күйеуін туған күнімен құттықтаған жазбасын жариялады.
"Мен өмірімді басқа ешкіммен өткізгім келмейді. Туған күніңмен! Біз сені жақсы көреміз", – деп жазды публицист.
"Алтын глобус" сыйлығының лауреаты әйелінің жарияланымын өз Stories-іне бөлісіп, "Мен сені жақсы көремін" деген жазба қалдырды.
Гирдің үшінші некесі ерлі-зайыптылар арасындағы 34 жылдық жас айырмашылығына байланысты Голливудтағы ең көп талқыланған қарым-қатынастардың біріне айналды. Алайда актердің өзі өзін "Ғаламдағы ең бақытты адам" деп атайды.
Оның жары Алехандра Сильва – испаниялық публицист әрі кәсіпкер. Ол "РеалМадрид" футбол клубының бұрынғы вице-президентінің қызы.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript