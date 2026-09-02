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Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің мексикалық жанкүйерлеріне Алматыдан 60 кітап жеткізілді

Димаш Құдайбергеннің мексикалық жанкүйерлеріне Алматыдан 60 кітап жеткізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 15:56 Сурет: dimashnews.com
2026 жылғы 29 тамызда Алматыдан Мексикаға әлемге танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің жергілікті жанкүйерлер қауымына арнап «Шексіз музыка» («Бесконечная музыка») кітабының 60 данасы жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кітаптарды табыстау рәсімі салтанатты түрде өтті. Dimashnews.com сайтында жазылғандай, шараға Қазақстанның Мексикадағы елшісі Алмурат Тұрғанбеков, дипломатиялық өкілдік қызметкерлері, елшілік кеңесшісі Ерлан Құбашев, сондай-ақ мексикалық Dears жанкүйерлер қауымдастығының өкілдері қатысты.

Айта кетейік, кітаптарды табыстау әншінің Мексикадағы концерттер сериясының алдында өтті. Қараша айында Димаш Мехико, Мерида, Монтеррей және Гвадалахара қалаларында өнер көрсетеді. Концерттерге Латын Америкасының басқа елдерінен де жанкүйерлер келеді деп күтілуде.

Мексикадағы концерттер қарсаңында жергілікті көрермендерді Қазақстан мәдениетімен таныстыратын қосымша мәдени іс-шаралар да ұйымдастырылады. Атап айтқанда, әншінің концерті өтетін төрт қалада фотокөрмелер өткізу жоспарланып отыр.

Димаш Құдайбергеннің мексикалық жанкүйерлеріне Алматыдан 60 кітап жеткізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 15:56

Сурет: dimashnews.com

Осы тұста Димаш Құдайбергеннің Мексикада аса танымал екенін атап өткен жөн. Жергілікті жанкүйерлері әншіні әлемдік супер жұлдыз ретінде қарсы алады, ал оның концерттері көрерменге лық толы болады.

Мәселен, 2025 жылғы қазанда ол Мехикодағы әйгілі Auditorio Nacional аренасында өнер көрсетті. Алғашқы концертке билеттер бірнеше минуттың ішінде сатылып кеткен. Осыдан кейін ұйымдастырушылар қосымша концерт өткізетінін жариялаған болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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