Қала күніне байланысты Алматыда автобустардың қозғалыс бағыты өзгереді: жолаушылар нені білуі керек
Көлік холдингінің мәліметінше, шектеулер 18 қыркүйек сағат 15:00-ден 19 қыркүйек сағат 20:00-ге дейін қолданылады.
№17 бағыт
Солтүстік бағытта: Серіков көшесімен шығысқа қарай – Жансүгіров көшесімен солтүстікке қарай – Жұмабаев көшесімен батысқа қарай, одан әрі бекітілген сызба бойынша жүреді.
Оңтүстік бағытта: Жұмабаев көшесімен шығысқа қарай – Жансүгіров көшесімен оңтүстікке қарай – Серіков көшесімен батысқа қарай, одан әрі бекітілген сызба бойынша жүреді.
№46 бағыт
Солтүстік бағытта: Серіков көшесімен шығысқа қарай – Жансүгіров көшесімен солтүстікке қарай, одан әрі бекітілген сызба бойынша жүреді.
Оңтүстік бағытта: Жансүгіров көшесімен оңтүстікке қарай – Серіков көшесімен батысқа қарай, одан әрі бекітілген сызба бойынша жүреді.
№93 бағыт
Солтүстік бағытта: Серіков көшесімен шығысқа қарай – Жансүгіров көшесімен солтүстікке қарай, одан әрі бекітілген сызба бойынша жүреді.
Оңтүстік бағытта: Жансүгіров көшесімен оңтүстікке қарай – Серіков көшесімен батысқа қарай, одан әрі бекітілген сызба бойынша жүреді.
№123 бағыт
Солтүстік бағытта: Серіков көшесімен шығысқа қарай – Жансүгіров көшесімен солтүстікке қарай, одан әрі бекітілген сызба бойынша жүреді.
Оңтүстік бағытта: Жансүгіров көшесімен оңтүстікке қарай – Серіков көшесімен батысқа қарай, одан әрі бекітілген сызба бойынша жүреді.
Бұған дейін Алматы автобустарындағы жол жүру ақысының нақты неден құралатыны белгілі болған еді.