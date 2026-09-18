БҰҰ ұйымы Димаш Құдайбергеннің әлемге үндеуін жариялады
Сурет: Instagram/kudaibergenov.dimash
Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген ізгі ниет елшісі ретінде гуманитарлық миссиямен Бангладешке барды. Сапардан кейін ол бүкіл әлемге үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Димаштың үндеуін БҰҰ жүйесіне кіретін Халықаралық көші-қон ұйымы (ХКҰ) Instagram желісінде жариялады.
"Мен әлемдегі босқындарға арналған ең ірі лагерь Кокс-Базардамын. Мұнда көргендерім шынымен де жүректі ауыртады. Отбасылар күн сайын қиын таңдау жасауға мәжбүр: тамақ, дәрі-дәрмек немесе балаларына ең қажетті заттарды сатып алу. Халықаралық көші-қон ұйымы жергілікті жерде отбасыларға қауіпсіз баспана мен медициналық көмек сияқты өмірлік маңызы бар қолдау көрсетіп келеді. Алайда ресурстар шектеулі, ал қажеттілік өте жоғары. Бізге мұқтаж адамдардың көбірек бөлігіне көмектесу үшін сіздердің қолдауларыңыз қажет. Бүгін қайырымдылық жасауға шақырамын – кез келген сома маңызды. Сіздің жомарттығыңыз бұл отбасыларға өмірін қайта бастауға көмектеседі", – деді Димаш.
Видео он мыңдаған адамның назарын аударды. Әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген адам пікір қалдырып, қазақстандық әншіге бейжай қарамағаны және атқарып жүрген жұмысы үшін алғыс білдірді.
- Қымбатты Димаш, рақмет!
- Сен мейірімділіктің, адамгершіліктің және жомарттықтың үлгісісің. Біз алғанымыздың бәріне әрдайым шүкіршілік етіп, мұқтаж жандарға көмектесу арқылы осы игілікті бөлісуіміз керек.
- Алла әрдайым сізбен бірге болсын, Димаш.
- Сәлем, Димаш! Мұқтаж жандарға көмектескеніңіз үшін рақмет. Құдай сізге жар болсын!
- Мексикадан сәлем. Үлкен жүрегіңіз үшін рақмет. Бүкіл әлем күйзелісті кезеңді бастан өткеріп жатқанда, сіздің қолдауыңыз босқындарға үміт пен қауіпсіздік сезімін береді.
- Димаш – әлемдік бірліктің тамаша үлгісі.
- Димаш, мейірімді жүрегіңіз үшін рақмет. Құрмет пен жанашырлық – Димаштың өмір салты. Оларға көмектесіп, мәселелеріне назар аударғаныңыз үшін рақмет. Рақмет, елші!
- Сіздің дауысыңыз естіліп жатыр. Бұл дүниеде мейірімді адамдардың бар екені қуантады. Әсіресе танымалдылық адамның мінезін әрдайым өзгерте бермейтінін, кейде ол өзгелерге одан да көп жақсылық жасауға мүмкіндік беретінін түсіну қуантады.
Димаш Құдайберген Кокс-Базарға 2026 жылдың көктемінде барған. Өңір маусымдық су тасқыны мен циклондарды қоса алғанда, климаттық және табиғи қауіптерге байланысты қосымша қиындықтарға тап болып отыр. Бұл өз кезегінде гуманитарлық жұмыстар мен жергілікті қауымдардың тұрмыс жағдайын қиындатады.
Қазір әнші DiMENSIONS World Tour атты жаңа ауқымды әлемдік турына дайындалып жатыр.
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