Димаштың жаңа видеосы жанкүйерлерін таңғалдырды
Сурет: Instagram/kudaibergenov.dimash
Қазақстанның халық әртісі, әнші Димаш Құдайберген алдағы әлемдік турнесіне арналған жаңа промо-видеосын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Роликте қарқынды көріністер мен эмоциялық шиеленіс, сондай-ақ екі түрлі болмыстың тартысы бейнеленеді.
EGO ｜ALTER Who Am I？｜Who Are You？ — қысқа видео осындай жазумен жарияланған.
Ролик әлемнің түкпір-түкпірінен көптеген пікір мен реакция жинады. Жарияланғаннан кейін небәрі 30 минут ішінде видеоға 2 мыңнан астам лайк басылып, жүздеген пікір жазылған.
- Мен үшін сен — музыкасың, мен сені қатты жақсы көремін. Аргентинадан сәлем.
- Сен — жер бетіндегі ең жарқын жұлдызсың.
- Өте КЕРЕМЕТ.
- Өте философиялық сұрақтар — жауап беру қиын. Бірақ біз сіздің "меніңіздің" әр қырыңызды — адамгершілігіңіз бен шығармашылық болмысыңызды бағалайтынымызды білеміз.
- Ой, маған қазірдің өзінде қатты ұнап жатыр...
- О, Құдайым!!!! Бұл не өзі!!!
- Жаңа тур мен концерттерді асыға күтіп жүрмін.
- Мен кіммін? Әрине, сізді бақылап, сіздің ғажайып талантыңызға тәнті болып жүрген жанмын... Ал сіз кімсіз? Әлемді таңғалдыруды жалғастырып келе жатқан ерекше өнер иесісіз.
- Қазақстаннан шыққан менің жалғыз мақтанышым, Индонезиядағы концертіңді асыға күтемін.
- Сен жалғызсың әрі қайталанбассың, Димаш. Қызықтырып қойды.
- "Сен кімсің?" Сен жай ғана Димашсың... өзіңнің барлық қырыңмен, өлшемдеріңмен, қарама-қайшылықтарыңмен, жарығыңмен және көлеңкелеріңмен. Бәлкім, дәл осының бәрі сені ерекше ететін шығар.
- Керемет адам!!!!!! Өзіңе абай бол. Аргентинадан саған үлкен сүйіспеншілігімді жолдаймын...
- Жаныыым.
Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің гуманитарлық миссиямен Бангладешке барғаннан кейін әлемге жасаған үндеуі желіде кеңрезонанс тудырған болатын. Өнер иесі мұқтаж жандарға қолдау көрсетуге шақырды.
Қазақстандық әншінің әлемдік турнесі 2026 жылғы 18қазанда Польшадан басталады.
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