#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+6°
$
451.05
504.95
5.6
Мәдениет және шоу-бизнес

Әлемдік концерттік туры аясында Димаш Құдайберген өзінің авторлық әндерін орындауда

Димаш, Құдайберген, Польша, Германия, әлемдіктур, концерт, авторлық әндер , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 16:28 Сурет: dimashnews.com
Польшада бастау алған Димаш Құдайбергеннің жаңа әлемдік концерттік туры Германияда жалғасты. 24 қазанда Дюссельдорф қаласындағы PSD BANK DOME аренасында DIMENSIONS шоуы жоғары деңгейде өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Концерттік бағдарламадағы әндердің жартысынан астамында Димаш өзін орындаушы ретінде ғана емес, шығармалардың авторы ретінде де танытты, деп нақтылайды dimashnews.com.

"DIMENSIONS турының атауында көрініс тапқан жаңа өлшемдер әлемдік деңгейдегі әсерлі шоумен ғана шектелмейді. Бұл – Димаштың өзі жазған музыкалық туындыларын көпшілікке ұсынып, шығармашылығының жаңа белесіне көтерілгенін айғақтайтын кезең. Концерттік бағдарлама турдың атауымен аттас әнімен басталады. Қуатты ырғақ пен ерекше музыкалық серпінге құрылған туынды бүкіл аренаны баурап алады. Ал келесі "Somebody loves you" авторлық шығармасы тыңдарманды лирикалық әлемге жетелеп, өнерпаз шығармашылығының өзге бір эмоциялық қырын ашады", делінген ресми сайтта.

"Voice Beyond Horizon" жобасына арнайы жазылған "Fire" және "Самғау" әндерінің музыкасын да Димаштың өзі жазған. Бұл туындылар алғаш рет өткен жылы Нью-Йоркте сахнада орындалған болатын. Аталған концерт туралы толығырақ мәліметті жақын арада жарық көретін деректі фильмнен көруге болады. Фильм ТМД елдерінен шыққан өнерпаздар арасында алғаш болып әйгілі Madison Square Garden аренасында концерт берген Димаштың тарихи өнер көрсетуіне арналады.

DIMENSIONS шоуының бағдарламасы кейінгі жылдары жарық көрген жаңа туындылармен ғана шектелмейді. Оған Димаштың композитор ретінде қалыптасуы мен шығармашылық дамуының әр кезеңін айшықтайтын әндер де енген. Атап айтқанда, көрермендер композитордың алғашқы авторлық туындыларының бірі – 2016 жылы аттас концерттік турдың басталуына негіз болған "Ұмытылмас күн" әнін тыңдай алады. Сондай-ақ 2019 жылы "D-Dynasty" туры аясында алғаш орындалып, тыңдарман ықыласына бөленген "Give me your love" әнінің жігерлі ырғағынан ерекше қуат алады. Ал 2022 жылы "Stranger" шоуының басталуына орай жарық көрген ауқымды туындыларының бірі – "The story of one sky" көрерменді бейбітшілік пен адамзат тағдыры туралы терең ойға жетелейді.

Димаштың авторлық шығармаларының қатарында музыкасын ғана емес, сөзін де өзі жазған туындылар бар. Қазақ тіліндегі бұл композициялар философиялық толғаныстарға, өмір туралы пайымдарға және тыңдарманмен рухани сұхбат құруға негізделген. Солардың бірі – "Omir" әнін Димаш өз өмірінің үш түрлі жас кезеңін бейнелейтін үш дауыс арқылы орындады. Ал "Moonlight" туындысы алғаш рет осы жаңа концерттік тур аясында көпшілік назарына ұсынылды.

Композитор ретінде Димаш түрлі тілдердегі ән мәтіндерімен жұмыс істейді. Мәселен, жаңа шоу аясында ол түрік тіліндегі "Yazgi" әнін сахнада алғаш рет орындап, жуырда жарық көрген туындысын көрерменге ұсынды. Сонымен қатар ағылшын тіліндегі "Tell me why", қазақ тіліндегі "Жаңа күн" атты жаңа авторлық шығармалары мен сөзсіз-ақ терең сезімді жеткізетін, әуезділігі мен орындаушылық шеберлігі арқылы биікке самғататын вокализі де концерттік бағдарламадан орын алды.

"Димаштың жаңа авторлық туындылары жанкүйерлер тарапынан ерекше ықыласпен қабылданды. Концерттер арасындағы үзілісте Димаш шығармашылық тобының мүшелерімен бірге TikTok платформасында тікелей эфирге шығып, Dears жанкүйерлерімен тілдесті. Эфир барысында қойылған сұрақтар мен өтініштердің басым бөлігі жаңа әндердің ресми түрде жарық көруіне қатысты болды. Тыңдармандарының ыстық ықыласы мен қолдауына ризашылығын білдірген Димаш қазіргі уақытта жаңа альбом әзірленіп жатқанын хабарлады. Альбомға оның автор әрі музыкалық продюсер ретінде қатысқан шығармалары енеді", делінген мақалада.

DIMENSIONS әлемдік концерттік туры жалғасуда, келесі "аялдама" – Испанияның Мадрид қаласы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайберген әлемдік тур алдындағы жаңа образын көрсетті
16:12, 17 қыркүйек 2026
Димаш Құдайберген әлемдік тур алдындағы жаңа образын көрсетті
Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік туры басталады
21:40, 01 маусым 2026
Димаш Құдайбергеннің жаңа жеке концерттік туры басталады
Димаш Кудайберген
11:07, 19 тамыз 2026
Димаш Құдайберген әлемдік турының концепциясын таныстырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Олжас Сырлыбай
17:31, Бүгін
ЧМ по борьбе: Сырлыбай продолжит бороться за "бронзу", Аманбек и Евлоев завершили турнир
Даниил Медведев и Басилашвили на Almaty Open
17:02, Бүгін
Даниил Медведев защитил титул чемпиона Almaty Open
&quot;Елимай&quot; на тренировке в снегу
16:57, Бүгін
"Алтай" и "Елимай" выдали результативную ничью в КПЛ
Елена Рыбакина подает подачу
16:24, Бүгін
Елена Рыбакина оценила свою победу на турнире WTA 500 в Нинбо
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: