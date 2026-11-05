Қазақстандық актер Голливудтың "Аштық ойындары" фильмінде басты жұлдыздармен бірге ойнады
Фильм ТМД елдерінің кинотеатрларында 2026 жылғы 19 қарашада көрерменге жол тартады.
Айта кетейік, картина сыншылардың жоғары бағасына ие болып үлгерген. Олар фильмді франшизаның үздік бөлімдерінің бірі деп атаған. Сонымен қатар туындыда Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Эль Фаннинг және басқа да танымал актерлер өнер көрсеткен.
Ал Диас Қалдыбеков фильмде Англер есімді кейіпкердің рөлін сомдаған. Қазақстандық актер 4 қарашада әлеуметтік желідегі парақшасында бірнеше суретін жариялап, жазбасына "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026" деп қысқаша сипаттама қалдырған.
Актердің Астанада дүниеге келгені белгілі. Ол Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжін хор дирижері мамандығы бойынша тәмамдаған.
Қазіргі уақытта Берлинде тұрып, еңбек етеді. Еуропалық қысқаметражды фильмдер мен түрлі жобаларға, соның ішінде "Bitten Soon" және "Alien Husband" туындыларына түскен. Сондай-ақ MABO Agency актерлік агенттігімен жұмыс істейді.
Қазақстандық актердің "Аштық ойындары" фильміне түскені туралы жаңалық желі қолданушыларын қуантты.
Олар пікірлерінде:
- Құттықтаймын!
- Өте кереметсің!
- Бұл мүмкін емес!
- Ең мықтысы!
- Нағыз король! – деп жазған.
Бұған дейін жылап тұрған жас жанкүйердің Филипп Киркоровқа қалай әсер еткенін жазған едік.