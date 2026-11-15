#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-1°
$
444.3
490.91
5.41
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақ телевизиясының алғашқы дикторларының бірі Зұлхия Жұматова дүниеден өтті

Қазақ телевизиясының алғашқы дикторларының бірі Зұлхия Жұматова дүниеден өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2026 16:52 Сурет: instagram.com/informatorkz
Қазақ телевизиясының тұңғыш дикторларының бірі, ақын әрі аудармашы Зұлхия Мұқанқызы Жұматова өмірден өтті. Мәдениет және ақпарат министрлігі марқұмның отбасы мен жақындарына көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зұлхия Жұматова 1920 жылғы 20 ақпанда Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген.

1958 жылғы 8 наурызда ол Нелли Омаровамен бірге Қазақ телевизиясының алғашқы эфирін ашқан дикторлардың бірі болды. Зұлхия Мұқанқызы қазақ тіліндегі алғашқы телевизиялық хабарды жүргізсе, Нелли Омарова орыс тіліндегі хабарды көрерменге ұсынды. Осылайша, олар отандық телевизия тарихының бастауында тұрды.

1958-1970 жылдары Қазақ телевизиясында еңбек етіп, ұлттық телеэфирдің қалыптасуы мен дамуына, қазақ тіліндегі дикторлық өнердің өркендеуіне үлес қосты.

Телевизиядағы қызметімен қатар әдеби шығармашылықпен де айналысты. Балаларға арналған өлеңдер мен шығармалар жазып, аудармамен шұғылданды. Сондай-ақ Ғабит Мүсірепов атындағы Балалар мен жасөспірімдер театрында басшылық қызмет атқарды.

Ұлттық телевизияның дамуына сіңірген еңбегі үшін 2026 жылғы 28 маусымда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Зұлхия Жұматованы "Құрмет" орденімен марапаттаған.

Министрлік өкілдері қазақ телевизиясының бастауында тұрған тұлғаның ұлттық мәдениет пен руханиятқа сіңірген еңбегі ел жадында сақталатынын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети
17:44, Бүгін
Жастарды WhatsApp арқылы алаяқтық схемаларға тарту деректері көбейген
Дәулет Ізтілеу, журналист, қаралы хабар, өмірден өтті
19:01, 12 қаңтар 2026
Белгілі журналист Дәулет Ізтілеу өмірден өтті
Диля Ибрагимова, спорт жаңалықтары, журналист, көңіл айту, Мәдениет және ақпарат министрлігі
22:32, 27 қараша 2025
Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі тележурналисттің өмірден өтуіне байланысты көңіл айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Барыс&quot; - &quot;Металлург&quot;
19:26, Бүгін
"Барыс" при домашней поддержке переиграл "Металлург" Михайлиса и Орехова в КХЛ
Джон ван’т Шкип взял ответственность за неудачные результаты сборной Казахстана
18:52, Бүгін
Джон ван’т Шкип взял ответственность за неудачные результаты сборной Казахстана
Аида Тойшибекова
18:16, Бүгін
Этап Мирового Гран-при по дзюдо: Аида Тойшибекова завершила своё участие на турнире
Ерасыл Кажыбаев
17:59, Бүгін
Казахстанский дзюдоист Ерасыл Кажыбаев проведёт схватку за "бронзу" Гран-при в Хорватии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: