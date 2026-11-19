Алматыда Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдығына орай ән байқауы өтті
Бұл туралы Almaty.tv арнасының арнайы репортажында айтылады. Телеарна мәліметінше, байқауға 20-дан астам қатысушы өтінім беріп, композитордың елге кеңінен танымал туындыларын орындады. Сахнада қазақ қызының қайсарлығын дәріптейтін "Әлия", туған жерге деген сағынышты жеткізетін "Ақбұлақ", "Бозторғай" және басқа да әндер шырқалды.
Ақын-сазгердің ұлы Жасұлан Тәжібаев әке мұрасын кейінгі ұрпаққа таныту жұмыстарын жалғастырып келеді. Оның айтуынша, биыл Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығына арналған екі кітап жарық көрген. Бірінде танымал әндерінің мәтіндері жинақталса, екіншісіне драматургиялық туындылары енгізілген.
"Жоспарым – бұдан әрі де осы жұмысты жалғастырып, Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығын жас ұрпаққа жеткізу. Биыл екі кітап шығардық. Біреуінде танымал әндерінің мәтіндері, екіншісінде драматургиялық шығармалары бар. Көпшілік әкемді ақын немесе сазгер ретінде таниды. Алайда оның Қазақстанның көптеген театрларында қойылған ірі драмалық туындылары да бар", – деді Жасұлан Тәжібаев.
Байқауға қатысқан ұстаздардың пікірінше, мұндай мәдени шаралардың тәрбиелік мәні зор. Олар Бәкір Тәжібаевтың әндері арқылы оқушыларға ұлттық өнерді таныстырып келеді.
"Қалалық іс-шаралар мен байқаулардың тәрбиелік мәні өте зор. Бәкір Тәжібаев әртүрлі тақырыпта ғана емес, балаларға да арнап ән жазған. Мысалы, "Ақбұлақ" әнін біздің оқушыларымыз өте жақсы орындайды", – деді №213 жалпы білім беретін мектептің музыка пәні мұғалімі Данара Сүлейменова.
Бұған дейін Миланда Қазақстан киносының күндері өтіп жатқаны хабарланған.