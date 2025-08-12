#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Оқиғалар

Ұлыған ит ұйқы бермеді: Павлодарлық тұрғын үй жануары үшін айыппұлға ілінді

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 10:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Павлодарлық тұрғын түн ұйқысына кедергі келтірген итке қатысты полицияға шағым түсірді. Нәтижесінде ит иесі айыппұл арқалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысы Полиция департаментінің мәліметінше, түнгі уақытта үру, ластанған кіреберістер мен аулалар – көршіні үй жануарларын дұрыс ұстамағаны үшін жауапкершілікке тартуға себеп.

Мысалы, ер адам полицияға көршісінің иті күн сайын түнде қатты үретінін айтып, оның отбасының ұйықтай алмай жүргенін жеткізген. Тағы бір жағдайда тұрғындар екі күн бойы ұлыған итке байланысты иесіне шағымданған.

"Иттің ұлуы немесе үруі – оның жағдайының дұрыс еместігін білдіруі мүмкін. Мүмкін, иесі ветеринарға көрсетуі керек шығар. Иттің мұндай дауыстары – көмек сұраған белгі болуы мүмкін. Біз бұл мәселені бірлесіп шеше аламыз деп ойладым, бірақ ит иесі біздің өтініштерімізді елемейді және біздің талаптарымызға жауап бермейді, сондықтан мен полицияға хабарластым – деді павлодарлық полицияға.

Полиция ит түнгі уақытта шуласа, бұл "тыныштық туралы заңды" бұзу болып саналатынын айтты. Әрине, үй жануарының өзіне ешқандай талап қойылмайды, бірақ оның иесі жануардың әрекетіне толық жауап береді.

"Ол – жануар, ештеңе түсінбейді" деген сылтаулар заң аясында негізсіз. Егер жануардың әрекеті өзгелерге зиян келтірсе, иесі заң бойынша жауапқа тартылады. Бұл мәселені шешудің ең тиімді жолы – көршілермен келісіп, ортақ тіл табысу. Егер көршілермен тіл табысу мүмкін болмаса, учаскелік инспекторға жүгінуге болады", – деді Полиция департаменті.

Белгілі болғандай, жыл басынан бері тыныштықты бұзғаны үшін төрт мыңнан астам павлодарлық азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 5 АЕК мөлшерінде айыппұл төледі.

Бұған дейін АМӨЗ-дің бұрынғы басшысы Досмұратовтың толықтай ақталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Форт-Шевченкода жасөспірім жүк көлігін ұрлап әкетіп, 14 жасар қызды қағып кетті
Оқиғалар
09:53, Бүгін
Форт-Шевченкода жасөспірім жүк көлігін ұрлап әкетіп, 14 жасар қызды қағып кетті
"Бағанашыл" балалар үйінің дауына байланысты үш лауазымды тұлға жұмыстан босатылды
Оқиғалар
09:31, Бүгін
"Бағанашыл" балалар үйінің дауына байланысты үш лауазымды тұлға жұмыстан босатылды
Қызылордада құрылыс дүкені түгі қалмай өртеніп кетті
Оқиғалар
19:57, 11 тамыз 2025
Қызылордада құрылыс дүкені түгі қалмай өртеніп кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: