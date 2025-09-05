Астанада полицейлер құрылыс нысанындағы ірі ұрлық қылмысын әшкереледі
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полицейлер бейнебақылау камераларының жазбаларын зерделеп, қылмысқа қатысы бар адамдардың жеке тұлғаларын анықтады.
Тергеу нәтижесінде қылмысты төрт ер адам жасағаны белгілі болды. Олардың бірі осы нысанда бұрын жұмыс істеп, құрылыс жабдықтары сақталатын орындардан хабардар болған.
Барлық күдіктілер қолға түсіп, қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Құны 3 миллион теңгеден асатын ұрланған құрылыс жабдықтары тәркіленіп, иелеріне қайтарылды.
Астана полициясы азаматтар мен ұйым басшыларына мүлікті қорғаудың қосымша шараларын қабылдауды ескертеді: дабыл жүйелерін орнату, бейнебақылауды пайдалану, күзет компанияларымен келісімшарт жасау және қымбат жабдықтарды қараусыз қалдырмау қажет.
Тек осындай бірлескен алдын алу шаралары ғана ұрлықтың алдын алуға мүмкіндік береді.