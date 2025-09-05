Перизат Қайраттың қымбат мүлкі аукционға қойылады: ҚМА қаражаттың қайда жұмсалатынын айтты
Агенттіктің мәліметінше, аталған мүлік аукционға шығарылып, сатылымға қойылады.
"Перизат Қайраттан тәркіленген мүлік соттың үкіміне сәйкес аукционға қойылып, сатылатын болады. Тиісінше, түскен қаражат жәбірленуші тараптың шығынын өтеуге жұмсалады", – деді ҚР Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов.
2024 жылғы желтоқсанда АФМ сот санкциясы негізінде бұғатталған Перизат Қайраттың жылжымайтын мүлігі мен өзге де активтерін көрсеткен болатын.
Сот үкіміне сәйкес, Перизат Қайраттан тәркіленген мүлік:
- "Vela Village" коттедж қалашығындағы жеке үй;
- "Akbulak Riviera", "Sensata Plaza", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер және оларға тиесілі автотұрақ орындары;
- "Mercedes-Benz S450" (2024 ж.), "Lexus LX 600" (2024 ж.), "Mercedes-Benz EQE 500 4 matic" (2023 ж.), "Haval H6 GT" (2024 ж.) автокөліктері;
- "Rebel Flowers" ЖШС жарғылық капиталының 100% үлесі;
- 97 млн теңгеден астам қаражат және 22 мың АҚШ доллары.
2025 жылғы 25 шілдеде Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Перизат Қайрат пен оның анасы Гайни Алашбаеваның ісі бойынша үкім шығарылды.
Перизат Қайрат ҚР ҚК 190-бабының 4-бөлігі 2-тармағы және 218-бабының 3-бөлігі 3-тармағы бойынша кінәлі деп танылып, 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал Гайни Алашбаева ҚР ҚК 190-бабының 4-бөлігі 2-тармағы бойынша кінәлі деп танылып, 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол сот залында қамауға алынды.