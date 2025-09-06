Тоғыз жасар балаға Көкшетау–Есіл–Көкшетау бағытына шұғыл рейс ұйымдастырылды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Ақмола облысында ауылдың кішкентай тұрғынына шұғыл арнайы медициналық көмек қажет болып, ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" тікұшағы тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметі бүгін, 2025 жылы 6 қыркүйекте "Қазавиақұтқару" экипажы медициналық авиация бригадасымен бірлесіп, Көкшетау–Есіл–Көкшетау бағытында шұғыл рейс орындағанын хабарлады.
"2016 жылғы науқасқа шұғыл арнайы медициналық көмек қажет болғандықтан, ұшу жедел түрде ұйымдастырылды. Ұшқыштардың кәсібилігінің және дәрігерлердің үйлесімді жұмысының арқасында тасымалдау сәтті өтіп, науқас әрі қарай ем алу үшін медициналық мекемеге аман-есен жеткізілді". ҚР ТЖМ
Бұған дейін 2023 жылы әскери қызметті өткеру кезінде ауыр бас сүйек-ми жарақатын алған ҚР Ұлттық ұланының бұрынғы әскери қызметшісі Мұхтар Ербаянның Түркияға емделуге тағы жіберілгені хабарланған.
