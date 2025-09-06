#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.91
628.87
6.6
Оқиғалар

Тоғыз жасар балаға Көкшетау–Есіл–Көкшетау бағытына шұғыл рейс ұйымдастырылды

Тікұшақ, тоғыз жасар бала, Көкшетау–Есіл–Көкшетау, шұғыл рейс , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 16:34 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Ақмола облысында ауылдың кішкентай тұрғынына шұғыл арнайы медициналық көмек қажет болып, ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" тікұшағы тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметі бүгін, 2025 жылы 6 қыркүйекте "Қазавиақұтқару" экипажы медициналық авиация бригадасымен бірлесіп, Көкшетау–Есіл–Көкшетау бағытында шұғыл рейс орындағанын хабарлады.

"2016 жылғы науқасқа шұғыл арнайы медициналық көмек қажет болғандықтан, ұшу жедел түрде ұйымдастырылды. Ұшқыштардың кәсібилігінің және дәрігерлердің үйлесімді жұмысының арқасында тасымалдау сәтті өтіп, науқас әрі қарай ем алу үшін медициналық мекемеге аман-есен жеткізілді". ҚР ТЖМ

Бұған дейін 2023 жылы әскери қызметті өткеру кезінде ауыр бас сүйек-ми жарақатын алған ҚР Ұлттық ұланының бұрынғы әскери қызметшісі Мұхтар Ербаянның Түркияға емделуге тағы жіберілгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы облысында өртенген қамысты алқапқа тікұшақ тартылды
Оқиғалар
16:18, Бүгін
Алматы облысында өртенген қамысты алқапқа тікұшақ тартылды
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
Оқиғалар
14:41, Бүгін
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
Жамбыл облысында әнші мен блогер көпқабатты тұрғын үй тұрғындарын өрттен құтқарды
Оқиғалар
13:58, Бүгін
Жамбыл облысында әнші мен блогер көпқабатты тұрғын үй тұрғындарын өрттен құтқарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: