Оқиғалар

Астанада ескерткішті бүлдірген тұрғын анықталды

Астана қаласында Голодомор құрбандарына арналған мемориал аумағында заңға қайшы әрекет жасалғаны туралы полицияға хабар түсті. , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 13:07 Сурет: ҚР ІІМ
Астана қаласында Голодомор құрбандарына арналған мемориал аумағында заңға қайшы әрекет жасалғаны туралы полицияға хабар түсті.

Белгісіз әйел ескерткіш бетіне опа-далап заттар жаққан. Полиция қызметкерлері жедел түрде оқиға орнына келіп, 36 жастағы елорда тұрғынын бөлімшеге жеткізді.

Сот шешімімен ол жауапқа тартылды. Полиция ескертеді ескерткіштерді, мемориалдар мен мәдени мұра нысандарын қорлауға кез келген талпыныс заң аясында қатаң тоқтатылады.

Мұндай вандализм — құрбандардың рухына деген құрметсіздіктің жол берілмейтін көрінісі және жазасыз қалмайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
