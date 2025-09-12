#Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Оқиғалар

Түркістан облысында қарт кісінің өліміне байланысты келініне де іс қозғалды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 12:18 Фото: Zakon.kz
Түркістан облысында қарт ер азаматты қатыгездікпен соққыға жығу фактісі бойынша тергеу жалғасып жатыр. Оның ұлы ғана емес, тағы бір адамның да тергеуге алынғаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі 12 қыркүйекте мәлімдегендей, қарт адамның өліміне байланысты Шардара аудандық полиция бөлімі ҚР ҚК "денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, жәбірленушінің өліміне әкеп соққан" бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда ол соттың санкциясымен қамауда отыр.


"Сонымен қатар әйел адамға қатысты ҚР ҚК "топ болып адамға қол жұмсау" бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтау бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Оның ішінде қылмыстық процеске қатысқан барлық тұлғалардың әрекеттеріне құқықтық баға берілетін болады. Тергеу нәтижелері бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады", – деп хабарлады ДП.

Сондай-ақ департаментте бұған дейін қарт адамға жасалған зорлық-зомбылық туралы полицияға ешқандай шағым түспегенін нақтылады.

Айта кетсек, Түркістан облысындағы бұл жағдай қоғамда үлкен резонанс тудырды: әлеуметтік желіде ұлы қарт әкесін соққыға жыққан сәт түсірілген бейнежазба тарады. Кейіннен қарт кісінің көз жұмғаны белгілі болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Ақтөбедегі дәрігердің өлімі: сотта жантүршігерлік мәліметтер айтылды
22:10, 11 қыркүйек 2025
Ақтөбедегі дәрігердің өлімі: сотта жантүршігерлік мәліметтер айтылды
Қазақстанда лотереяны заңсыз ойнатқандарға қандай жаза қарастырылады
18:37, 09 қыркүйек 2025
Қазақстанда лотереяны заңсыз ойнатқандарға қандай жаза қарастырылады
Алматыда самокатшы ескерту жасаған тұрғынның көзін жарақаттады
15:16, 09 қыркүйек 2025
Алматыда самокатшы ескерту жасаған тұрғынның көзін жарақаттады
