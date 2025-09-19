Ақмола облысында туристік агенттіктің басшысы тұрғындарды сан соқтырған
Ары қарай өтініштер осы жылдың тамыз айына дейін түсе берді. Өтініш берушілер туристік агенттік оларға тиесілі ақшалай қаражатты орындалмаған туристік қызметтерді ұсыну сылтауымен алдағанын хабарлады. Облыстың жалпы 39 тұрғыны заңсыз әрекеттердің құрбаны болды.
Жалпы шығын шамамен 35 миллион теңгені құрады. Тергеу іс-шаралары барысында күдіктінің Көкшетаудың 27 жастағы тұрғыны екені анықталды.
ҚР ҚК-нің 190-бабы (Алаяқтық) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды, материалдар сотқа жолданды. Полиция азаматтарға туристік агенттіктерді мұқият таңдау керектігін ескертеді. Қызметтерді төлемес бұрын компанияның лицензиясы мен тіркеу құжаттарын тексеріңіз.
Клиенттердің пікірлерін, сондай-ақ агенттіктің ашық деректемелеріндегі беделін зерттеңіз. Алаяқтық болуы мүмкін, тым жақсы ұсыныстардан сақ болыңыз. Төлемді тек компанияның ресми деректемелері бойынша жасаңыз.
Құқық қорғау органдары осындай қылмыстардың алдын алу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда және азаматтарды кез келген қаржылық мәмілелерді жасасу кезінде қырағылық танытуға шақырады.