Қазақстандағы ауылдық жерлерде ішімдік сатылмауы қандай нәтиже берді
Оның сөзінше, қазіргі уақытта Құқықтық статистика және арнайы есеп комитеті болжамдық-аналитикалық орталыққа айналдыру бойынша трансформация жүргізілуде.
"Жиналған мәліметтерді, жасанды интеллектіні және талдамалық құралдарды бірыңғай деректер жүйесіне біріктіру құқықтық тәртіпті жүйелі басқаруға жаңа мүмкіндіктер береді. Осы негізде орталық және өңірлік деңгейде барлық мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен «Заң мен Тәртіп» тұжырымдамасын ілгерілету жөніндегі Жобалық кеңсе құрылуда.Негізгі мақсаты – азаматтық қоғамның құқық қорғау және адам құқықтарын қорғау құрылымдарымен тығыз өзара іс-қимылын қамтамасыз ете отырып, қоғамның барлық топтарында құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру, – деп жазды Берік Асылов 2025 жылғы 23 қазанда X (Twitter) әлеуметтік желісінде.
Қазақстан Бас прокуроры Берік Асылов елдегі құқық тәртібін күшейту, азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру, сандық қауіпсіздікті нығайту және салауатты өмір салтын насихаттау бағытында шаралар жүргізіліп жатқанын хабарлады. Оның айтуынша, интернет алаяқтыққа қарсы күрес мәселелері де бақылауда.
"Бірқатар өңірлерде бүкіл ауыл болып алкоголь өнімдерін сатудан өз еркімен бас тартып, бұл қылмыстың азаюына, кей жерлерде оның мүлдем жасалмауына ықпал етті", – деді Берік Асылов.
Сонымен қатар, Заң мен этикалық нормалардың бұзылуы туралы хабарлап, қоғамда құқықтық мәдениетті нығайтуға белсенді қатысатын азаматтарды ынталандыру жүйесі әзірленуде, - деді Асылов.
Бас прокурордың мәліметінше, елімізде қылмыс деңгейі азаюда. 9 ай ішінде 98,5 мың қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,7%-ға аз.
Ең ауыр қылмыстар, ұрлық, тонау және бопсалау саны айтарлықтай азайған. Бұл оң динамика жүйелі профилактика, құқық қорғау процестерін цифрландыру және "Заң және тәртіп" концепциясын іске асыру нәтижесі болып отыр.
Сонымен қатар, 2025 жылғы 16 қазанда Сенат депутаты және бұрынғы ІІМ вице-министрі Марат Қожаев Қазақстанда алкоголь сатуды толық тоқтату ұсынысын қолдағанын мәлімдеді.