#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Оқиғалар

24 миллион теңгеге заңсыз субсидия бөлген шенеуніктер қалай жазаланды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 12:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Абай облысында мал шаруашылығы нысандарын сумен қамтамасыз етуге арналған субсидияларды бөлу кезінде заңбұзушылықтар анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 24 қазанда облыстық прокуратура бұл туралы толығырақ ақпарат берді:

"Облыстың мамандандырылған табиғатты қорғау прокуратурасы жайылымдарды суландыру және мал шаруашылығын сумен қамтамасыз ету шығындарының бір бөлігін өтеу бойынша субсидия бөлу кезінде заң талаптарының бұзылғанын анықтады", – делінген хабарламада.

Заңнама талаптарына сәйкес, субсидия алу үшін арнайы су пайдалануға рұқсат болуы тиіс.

"Алайда ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары мен бөлім маманы тиісті рұқсаттар болмағанына қарамастан, жалпы сомасы 24 миллион теңге болатын 35 субсидияны заңсыз түрде бөлген. Прокурорлық тексеріс нәтижесінде аталған тұлғаларға "қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту" түріндегі тәртіптік жаза қолданылды", – деп хабарлады Абай облысының прокуратурасы.

Еске сала кетсек, 2025 жылдың шілдесінде Алматы облысының прокуратурасы да ауыл шаруашылығы басқармасына жүргізілген тексеріс нәтижесінде бюджет субсидияларын ұрлау мен заңсыз төлем жасау деректерін анықтаған болатын. Нәтижесінде мемлекетке 4,8 миллиард теңге көлемінде шығын келтірілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шенеуніктер 144 миллион теңгенің жерін заңсыз үлестірген
13:58, 23 қаңтар 2024
Шенеуніктер 144 миллион теңгенің жерін заңсыз үлестірген
Шығысқазақстандық шенеуніктер прокуратураны елемей, жазаланды
16:13, 21 ақпан 2024
Шығысқазақстандық шенеуніктер прокуратураны елемей, жазаланды
Абай облысында дауылды сылтау етіп миллиард теңгеге дизель ұрланды
09:29, 22 тамыз 2024
Абай облысында дауылды сылтау етіп миллиард теңгеге дизель ұрланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: