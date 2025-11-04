#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Оқиғалар

Елордада ұрланған телефонды сатып жіберген күдікті ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
Астанада полицейлер азық-түлік дүкенінде жасалған ұрлыққа қатысы бар күдіктіні ұстады.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында анықталғандай, 32 жастағы ер адам кешкі уақытта сатып алушы түрінде дүкенге кірген.

Сатушы басқа келушілерге қызмет көрсетіп жатқанда күдікті жұмысшылардың жеке заттары уақытша сақталған қосалқы бөлмеге жасырын кіріп кеткен.

Сол бөлмеден телефонды байқап қалып, оны тез арада алып, дүкеннен шығып кеткен. Кейін ұрланған телефонды кездейсоқ жолыққан адамға сатып жіберген.

Бейнебақылау камераларындағы жазбалардың арқасында күдіктінің жеке басы жедел анықталды. Ер адам тұрғылықты жері бойынша ұсталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында 3 млн теңге көлеміндегі алтын бұйымдарын ұрлаған күдікті ұсталды
18:50, 29 шілде 2025
Жамбыл облысында 3 млн теңге көлеміндегі алтын бұйымдарын ұрлаған күдікті ұсталды
Алматыда балалар дүкеніне ұрлыққа түскен күдікті ұсталды
14:57, 16 қаңтар 2023
Алматыда балалар дүкеніне ұрлыққа түскен күдікті ұсталды
Ұрланған телефонның банктік қосымшасы арқылы сауда жасаған ақтөбелік жігіт құрықталды
15:04, 22 ақпан 2024
Ұрланған телефонның банктік қосымшасы арқылы сауда жасаған ақтөбелік жігіт құрықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: