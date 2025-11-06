#Халық заңгері
Оқиғалар

ШҚО-да қызғаныштан су шашқан ер адам қоғамдық жұмысқа тартылды

Шығыс Қазақстан облысының Шемонаиха ауданында 42 жастағы ер адам қызғаныштың әсерімен бірге тұратын әйелін суық сумен шашып жіберген., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 09:53 Сурет: ШҚО ҚАЖ департаментінің баспасөз қызметі
Шығыс Қазақстан облысының Шемонаиха ауданында 42 жастағы ер адам қызғаныштың әсерімен бірге тұратын әйелін суық сумен шашып жіберген.

Бұл дерек бойынша іс сотқа жолданып, ер адамға 40 сағат қоғамдық жұмыс жазасы тағайындалды.

Үкім заңды күшіне енген соң сотталған азамат пробация қызметінде есепке алынып, жазасын өтеуге кірісті. Ол қазіргі таңда Шемонаиха ауданының көшелерін тазалау және абаттандыру жұмыстарымен айналысуда.

Пробация қызметі сотталғанның еңбегін толық бақылауда ұстап отыр.

"Қоғамдық жұмыстарды қамаумен алмастыру – бос ескерту емес. Егер азамат міндетін орындаудан жалтарса, нақты шара қолданылады", – деді ШҚО ҚАЖ департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Айгерім Нұрғазина.

Мамандардың айтуынша, мұндай істер тұрмыстық жанжалдың да заң алдында жауапкершілікке және мемлекеттік бақылауға әкелетінін дәлелдейді. Ер адам алдағы екі апта бойы ауданның тазалық жұмыстарына қатысады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
