Оқиғалар

Ресейде Дмитрий Биволдың бұрынғы әйеліне қатысты тексеріс басталды

Ресейде Дмитрий Биволдың бұрынғы әйеліне қатысты тексеріс басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 12:41 Сурет: instagram/bivol_kate
Ресей Ішкі істер министрлігі (ІІМ) Екатерина Биволдың қазақстандықтар мен қырғызстандықтар туралы даулы мәлімдемелері бойынша тексеріс жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Газета.Ru"-ға Ресей ІІМ-нің Азаматтық қоғам институттары мен БАҚ-пен өзара әрекеттесу басқармасы (УОС) хабарлады.

"Хатта көрсетілген жағдайларға байланысты Санкт-Петербург және Ленинград облысы бойынша Ресей ІІМ басты басқармасы тексеріс жүргізіп жатыр", – деді Ресей ІІМ УОС басшысының орынбасары Евгений Артемов.

Қазан айында Екатерина Бивол әлеуметтік желілерде автокөліктің ішінде түсірілген видеоролик жариялап, онда қырғызстандықтар мен қазақстандықтарды, соның ішінде ар-намысты қорлайтын сөздермен айтқан.

Бұдан кейін Қырғызстанда оны алдын ала сот тәртібімен қамауға алды, ал Қазақстанда іздеуге беріліп, әйелді экстрадициялау мәселесін қарастыруды жоспарлап отырғаны хабарланды.

