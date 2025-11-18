#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
521.01
603.43
6.42
Оқиғалар

Алғабас ауылындағы трагедия. Үкіметтік комиссия отырысында не айтылды

Өрт болған үй, Түркістан облысы, Алғабас ауылы, трагедия, үкіметтік комиссия, отырыс, Қанат Бозымбаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 17:33 Сурет: Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
Вице-премьер Қанат Бозымбаев Түркістан облысының Жетісай ауданы Алғабас ауылындағы жеке үйде болған өрттің себептерін тергеп-тексеру бойынша құрылған үкіметтік комиссия мүшелеріне бірқатар тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға орнына қабылданып жатқан жедел шаралар туралы төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Асқарбек Ертаев, денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев, ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов, энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев, оқу-ағарту вице-министрі Асылбек Ахметжанов және "QazaqGaz Aimaq" АҚ бас директоры Бауыржан Асқаров, Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров баяндама жасады.

Қаза тапқан азаматтардың отбасыларына барлық қажетті көмек көрсетілуде. Ауруханаға түскен үш адамның жағдайы ауыр, олар жансақтау бөлімінде жатыр.

Құтқарушылар келген сәтте зардап шеккендердің бірі, 1986 жылы туған азамат үйден өз күшімен шығып үлгерген. Оның жағдайы ауыр деп бағалануда, денесінің 12%-ын күйік шалған.

"Тағы екі зардап шегуші – 1991 және 2018 жылы туған азаматтар да, денесінің 30% және 11% күйігімен шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді, қазір олар ӨЖЖ аппаратына қосылған. Жедел медициналық көмек көрсету үшін Шымкенттен санитарлық авиация бригадасы ұшып шықты", делінген хабарламада.

Өрттің себебі анықталып жатыр. ҚК 292-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Оқиға орнында Өртке қарсы қызмет комитеті мен Тергеу басқармасының басшылық құрамынан құрылған жедел топ жұмыс істеуде.

Вице-премьер әкімдікке және Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қаза тапқандардың отбасыларына қажетті материалдық көмекті толық көлемде көрсетуді тапсырды. Денсаулық сақтау министрлігіне зардап шеккендердің жағдайын тұрақты бақылауда ұстау, қажет болған жағдайда санитарлық авиацияны пайдалана отырып, оларды Астана қаласына жеткізуді ұйымдастыру жүктелді. Ішкі істер министрлігіне адамдардың қаза болуына қатысты сотқа дейінгі тергеудің барысын ерекше бақылауға алу тапсырылды.

Төтенше жағдайлар министрлігіне өңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп, тұрғын үйлер, әсіресе ХӘОТ жататын отбасылардың үйлеріне, жатақханалар мен хостелдерге рейд жүргізу туралы тапсырма берілді. Рейд барысында пеш жүйелерінің жағдайы тексеріліп, ақаулар анықталса, оларды жедел түрде жою қажет.

2025 жылғы 18 қарашада таңертең Түркістан облысының Алғабас ауылында өрт болып, тоғыз бала мен үш ересек адам қаза тапты. Қазақстандағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева өрт кезінде үйде екі отбасы болғанын нақтылады. Қаза болған кәмелетке толмағандар - бір үлкен отбасының балалары, олардың әкелері - аға-інілі кісілер.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қайғылы жағдайға байланысты көңіл айтты. Президент тапсырмасы бойынша үкіметтік комиссия құрылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Түркістандағы трагедия: үкіметтік комиссия тергеу бастады
10:17, Бүгін
Түркістандағы трагедия: үкіметтік комиссия тергеу бастады
Алматыдағы өрттің шығу себебін тексеруге үкіметтік комиссия құрылды
10:52, 30 қараша 2023
Алматыдағы өрттің шығу себебін тексеруге үкіметтік комиссия құрылды
Ұлытау өңіріндегі ТЖ орнында үкіметтік комиссия жұмыс істеп жатыр
14:32, 18 ақпан 2025
Ұлытау өңіріндегі ТЖ орнында үкіметтік комиссия жұмыс істеп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: