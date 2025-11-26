#Халық заңгері
Оқиғалар

"Дикий" Арманға қатысты үкім өзгеріссіз қалдырылды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 12:49 Фото: Zakon.kz
Алматы қалалық сотында 2025 жылғы 26 қарашада Арман Жұмагелдиев (Дикий Арман) ісі бойынша шешім жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотталғандардың апелляциялық шағымдары жабық режимде қаралды. Қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Жұмагелдиевке және басқа сотталғандарға шыққан үкімді өзгеріссіз қалдырды.

2022 жылғы 7 қаңтарда ҚР ІІМ Алматыда қылмыстық авторитет Дикий Арманды ұстағанын хабарлаған болатын. Арман Жұмагелдиевпен бірге оның топтамасының бес мүшесі де ұсталған. Бас прокуратураның нұсқасы бойынша, Дикий Арман қаңтар оқиғалары кезінде адамдарды ұрлаған.

Қылмыстық істі қарау 2023 жылғы қыркүйекте басталды. Сот процесі жабық режимде өтті. Сотталушылар қатарында 45 адам болды.

Оларға келесі айыптар тағылды:

  • қызмет өкілеттігін асыра пайдалану (ҚК ҚР 362-бап),
  • ұйымдасқан қылмыстық топ құру, басқару және оған қатысу (ҚК ҚР 262-бап),
  • тонау (ҚК ҚР 191-бап),
  • заңсыз бостандықтан айыру (ҚК ҚР 126-бап),
  • 2022 жылғы қаңтардағы жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру және оған қатысу (ҚК ҚР 272-бап),
  • бандитизм (ҚК ҚР 268-бап).

2025 жылғы 27 қаңтарда Дикий Арманға 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
