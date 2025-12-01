#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада ер адам жолдың ортасында киімін шешіп, көліктерге жол нұсқап тұрды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 12:49 Фото: unsplash
Астанада әлеуметтік желілерде жолдың ортасында киімін шешкен ер адам туралы видео пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Видеода ер адамның жалаңаш жолда тұрғаны және қозғалып келе жатқан көліктерге қолымен ишарат жасап, оларды өзіне қарай шақырғаны көрінеді. Видеода оқиға қалай аяқталғаны көрсетілмеген, бірақ полиция бұл туралы мәлімет берді.

Астана қаласы полициясының хабарлауынша: "Полицияға Жеңіс даңғылындағы киімсіз жүрген ер адам туралы хабарлама түсті. Полиция қызметкерлері оны ұстады және Астана қалалық психикалық денсаулық орталығына жеткізді", – делінген ақпаратта.

Сондай-ақ, Павлодарда мас күйінде өз өмірін қауіпке тіккен ер адам Усолка өзеніндегі жұқа мұз үстінде серуендеген. Құтқарушылар оны уақытында байқап, қауіптен аман алып қалды.

