Оқиғалар

Астана – Петропавл тас жолында жантүршігерлік жол апаты болды

Жол апаты, Ақмола облысы, Астана – Петропавл, тас жол, Lexus, Lada , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 21:51 Сурет: pexels
Бүгін, 2026 жылғы 16 ақпанда Астана – Петропавл тас жолында жол апаты болды. Апат орнынан куәгерлер түсірген видео әлеуметтік желіде пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңір полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, тас жолдың 289-шы шақырымында Lexus және Lada-21705 маркалы автомобильдер соқтығысқан. Жол апаты салдарынан Lada жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарын алып, ауруханаға жеткізілді.

"Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталуда. Полиция департаменті жүргізушілерге, әсіресе көлік қозғалысы қарқынды учаскелерде жылдамдық режимін сақтауды және көлік құралдарының техникалық жай-күйін жіті назарда ұстау қажеттігін еске салады", - деп хабарлады Zakon.kz тілішісіне ведомстводан.

Бұған дейін Маңғыстау облысында қатты жел сауда орталығының шатырын жұлып әкеткенін жазғанбыз. Аталған төтенше оқиға салдарынан тұрақта тұрған екі көлік және бір көше жарықтандыру бағаны бүлінді.

Оқи отырыңыз
Оқи отырыңыз
