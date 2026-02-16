Астана – Петропавл тас жолында жантүршігерлік жол апаты болды
Бүгін, 2026 жылғы 16 ақпанда Астана – Петропавл тас жолында жол апаты болды. Апат орнынан куәгерлер түсірген видео әлеуметтік желіде пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өңір полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, тас жолдың 289-шы шақырымында Lexus және Lada-21705 маркалы автомобильдер соқтығысқан. Жол апаты салдарынан Lada жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарын алып, ауруханаға жеткізілді.
"Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталуда. Полиция департаменті жүргізушілерге, әсіресе көлік қозғалысы қарқынды учаскелерде жылдамдық режимін сақтауды және көлік құралдарының техникалық жай-күйін жіті назарда ұстау қажеттігін еске салады", - деп хабарлады Zakon.kz тілішісіне ведомстводан.
