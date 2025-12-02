Астанада ерекше балалардың ата-аналарын қорлаған блогер полицияға жеткізді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астана полициясы ерекше балалардың ата-аналарына қатысты дөрекі пікір айтқан блогердің видеосы қоғамда үлкен резонанс тудырғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Департаменттің баспасөз қызметі 2 желтоқсанда келесідей ресми ақпарат берді:
"Әлеуметтік желіде жарияланған, ерекше балалардың ата-аналарына қатысты қорлайтын және ұят сөздер айтылған блогердің видеосы бойынша әкімшілік іс қозғады. Блогер ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді. Шағын құқық бұзушылық фактісі бойынша материалдар жинақталып, сотқа қарауға жіберіледі", – делінген хабарламада.
Астана полициясы интернетте қорлайтын материалдарды тарату заң бойынша жауапкершілікке тартылатынын ескертті.
"Азаматтарды контент жариялау кезінде жауапкершілік танытуға, басқа адамдардың құқықтары мен сезімдерін құрметтеуге, сондай-ақ қоғамдық мораль мен этика нормаларын сақтауға шақырамыз", – деді полиция.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Казнетте есту қабілеті бұзылған таксисті алдаған оқиға қоғамда резонанс тудырған еді. Сол жолаушы табылып, төлем жасатып, түсініктеме беруге мәжбүр болған.
