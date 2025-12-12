#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
520.02
608.79
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
520.02
608.79
6.57
Оқиғалар

Алматы - Өскемен тасжолында екі көлік соқтығысып, төрт адам көз жұмды

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 09:37 Фото: Zakon.kz
Жетісу облысында жантүршігерлік жол апатынан 4 адам мерт болды. Оқиға Алматы - Өскемен тас жолының 462 шақырымында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Astana TV телеарнасының ақпаратынша, Киа автокөлігін тізгіндеген жүргізуші ауа райының қолайсыздығынан абайсызда қарсы бағытқа шығып кеткен. Салдарынан Тойота көлігіне соғылып, төрт адам жан тапсырды. Тағы төрт адам ауыр хәлде ауруханаға жеткізілген. Қазір оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Бұған дейін Алматы облысында да осыған ұқсас жол апаты болғанын жазғанбыз. Онда Audi A6 көлігінің жүргізушісі рөлді басқара алмай қалып, қарсы жолаққа шығып кеткен, артынша Nissan Cefiro көлігімен соқтығысқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында жол апатынан 4 адам мерт болды
14:26, 30 шілде 2023
Жетісу облысында жол апатынан 4 адам мерт болды
Алматы - Өскемен тас жолында екі көлік соқтығысып, алты адам зардап шекті
16:49, 26 наурыз 2023
Алматы - Өскемен тас жолында екі көлік соқтығысып, алты адам зардап шекті
Өскемен – Алматы тас жолында екі көлік соқтығысып, үш адам зардап шекті
18:39, 08 тамыз 2023
Өскемен – Алматы тас жолында екі көлік соқтығысып, үш адам зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: