Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барады

Флаги Японии и Казахстана, Япония и Казахстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 10:23 Фото: senate.parlam.kz
2025 жылғы 15 желтоқсанда Ақорда президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы аптаға арналған жоспарын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратқа сәйкес, 18-20 желтоқсанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Жапонияға барады

Сапар аясында Император Нарухитомен, Премьер-министр Санаэ Такаичимен, сондай-ақ Жапонияның іскерлік орта өкілдерімен кездесу жоспарланған, - деп жазылған ресми хабарламада.

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті "Орталық Азия – Жапония" саммитіне қатысады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
