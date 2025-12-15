#Халық заңгері
Оқиғалар

Шымкентте 12 жеке сот орындаушысы мемлекеттік лицензиясынан айырылды

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 10:30 Фото: Zakon.kz
Шымкентте кейбір жеке сот орындаушылар мемлекеттік лицензиясынан айырылды. Бұл туралы 2025 жылғы 15 желтоқсанда қалалық прокуратура хабарлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүйсенбі күні таратылған ресми хабарламада келесі мәселелер айтылған:

Шымкент қаласының прокуратурасы тексеру нәтижесінде жеке сот орындаушыларының (бұдан әрі – ЖСО) борышкерлердің Қазақстан Республикасынан шығуына бұрын қойылған шектеулерді заңсыз алып тастау және атқарушылық іс жүргізуді заңсыз қозғау фактілерін (ЖСО еңбек демалысында болған кездерінде, олардың көмекшілері атқарушылық іс жүргізуді қозғаған) анықтаған.

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің атына заңдылықты бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс енгізген.

Ұсынуды қарау нәтижесінде 85 ЖСО тәртіптік жауаптылыққа тартылып, сонымен қатар жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына берілген мемлекеттік лицензиясынан (бұдан әрі – лицензия) айыру туралы сотқа талап қою енгізілді.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің талап қоюы қанағаттандырылып 12 ЖСО лицензиядан айырылды (сот актісі күшіне енді).

Прокуратура органдары атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды тұрақты негізде жүзеге асырады және бұзушылық фактілері анықталған жағдайда оларды жою және кінәлі тұлғаларды жауаптылыққа тарту жөнінде шаралар қабылдайды.

Оқи отырыңыз
Алматыда прокурорлық қадағалау актісімен жеке сот орындаушысы мемлекеттік лицензиясынан айырылды
10:46, 29 қараша 2024
Алматыда прокурорлық қадағалау актісімен жеке сот орындаушысы мемлекеттік лицензиясынан айырылды
Конституциялық Сот жеке сот орындаушысын лицензиясынан айыру бойынша бұзушылықтарды таппады
16:24, 13 ақпан 2025
Конституциялық Сот жеке сот орындаушысын лицензиясынан айыру бойынша бұзушылықтарды таппады
Астанада жеке сот орындаушылары 26 миллион теңге мемлекеттік қаражатты құмар ойындарға жұмсаған
15:49, 02 қыркүйек 2025
Астанада жеке сот орындаушылары 26 миллион теңге мемлекеттік қаражатты құмар ойындарға жұмсаған
