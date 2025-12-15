Шымкентте 12 жеке сот орындаушысы мемлекеттік лицензиясынан айырылды
Дүйсенбі күні таратылған ресми хабарламада келесі мәселелер айтылған:
Шымкент қаласының прокуратурасы тексеру нәтижесінде жеке сот орындаушыларының (бұдан әрі – ЖСО) борышкерлердің Қазақстан Республикасынан шығуына бұрын қойылған шектеулерді заңсыз алып тастау және атқарушылық іс жүргізуді заңсыз қозғау фактілерін (ЖСО еңбек демалысында болған кездерінде, олардың көмекшілері атқарушылық іс жүргізуді қозғаған) анықтаған.
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің атына заңдылықты бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс енгізген.
Ұсынуды қарау нәтижесінде 85 ЖСО тәртіптік жауаптылыққа тартылып, сонымен қатар жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына берілген мемлекеттік лицензиясынан (бұдан әрі – лицензия) айыру туралы сотқа талап қою енгізілді.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің талап қоюы қанағаттандырылып 12 ЖСО лицензиядан айырылды (сот актісі күшіне енді).
Прокуратура органдары атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды тұрақты негізде жүзеге асырады және бұзушылық фактілері анықталған жағдайда оларды жою және кінәлі тұлғаларды жауаптылыққа тарту жөнінде шаралар қабылдайды.