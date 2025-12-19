Астанада бір күнде екі тұрғын суицид жасады
Астананың бір элиталық тұрғын үй кешенінде екі адам өз-өздеріне қол жұмсаған. Бұл туралы қаланың полиция басқармасы хабарлады.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, қайғылы оқиғалар 2025 жылғы 18 желтоқсанда қаланың әртүрлі бөліктерінде орын алған.
Бірінші хабарлама Highvill тұрғын үй кешенінің аумағында ер адамның мәйіті табылғаны туралы келіп түскен.
"Тексеру барысында ер адамның жеке тұлғасы анықталды. Алдын ала мәлімет бойынша, ол өзіне қол жұмсаған", – деп хабарлады полиция басқармасы.
Сол күні кешке қаланың басқа аумағында 18-қабаттан әйел адам құлап, көз жұмған.
"Екі дерек бойынша да сотқа дейінгі тергеу басталды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда", – деп толықтырды полиция.
Айта кетейік, 12 желтоқсанда Алматыда 12-қабатты "Радужный берег" тұрғын үй кешенінің балконнан 2002 жылы туған жасөспірім қыз құлап, қайтыс болған. Осы дерек бойынша қала полициясы қылмыстық іс қозғаған.
