#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Оқиғалар

Астанада бір күнде екі тұрғын суицид жасады

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 12:44 Фото: Zakon.kz
Астананың бір элиталық тұрғын үй кешенінде екі адам өз-өздеріне қол жұмсаған. Бұл туралы қаланың полиция басқармасы хабарлады.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, қайғылы оқиғалар 2025 жылғы 18 желтоқсанда қаланың әртүрлі бөліктерінде орын алған.

Бірінші хабарлама Highvill тұрғын үй кешенінің аумағында ер адамның мәйіті табылғаны туралы келіп түскен.

"Тексеру барысында ер адамның жеке тұлғасы анықталды. Алдын ала мәлімет бойынша, ол өзіне қол жұмсаған", – деп хабарлады полиция басқармасы.

Сол күні кешке қаланың басқа аумағында 18-қабаттан әйел адам құлап, көз жұмған.


"Екі дерек бойынша да сотқа дейінгі тергеу басталды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда", – деп толықтырды полиция.

Айта кетейік, 12 желтоқсанда Алматыда 12-қабатты "Радужный берег" тұрғын үй кешенінің балконнан 2002 жылы туған жасөспірім қыз құлап, қайтыс болған. Осы дерек бойынша қала полициясы қылмыстық іс қозғаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атыраудағы элиталық тұрғын үй кешенінде әйелді өлтіріп, үйін тонап кеткен
19:17, 29 сәуір 2025
Атыраудағы элиталық тұрғын үй кешенінде әйелді өлтіріп, үйін тонап кеткен
Алматыда "Нұрлы-Тау" элиталық тұрғын үй кешенінде пәтер өртенді
19:05, 05 шілде 2024
Алматыда "Нұрлы-Тау" элиталық тұрғын үй кешенінде пәтер өртенді
Шығыс Қазақстанда студент пен оқушы қыз қайтыс болды - полиция суицид нұсқасын тексеріп жатыр
01:43, 03 мамыр 2023
Шығыс Қазақстанда студент пен оқушы қыз қайтыс болды - полиция суицид нұсқасын тексеріп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: