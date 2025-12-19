#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Оқиғалар

Астанада жаңажылдық шырша шамы қашан жағылады және қай көшелерде қозғалыс шектеуі енгізіледі

Астанада жаңажылдық шырша шамы қашан жағылады және қай көшелерде қозғалыс шектеуі енгізіледі , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 16:06 Сурет: Астана әкімдігі
Астана әкімдігі жаңажылдық шырша шамы қашан жағылатындығын мәлімдеді. Осыған орай, қаладағы бірқатар көшелерде қозғалыс шектеулері енгізілмек, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елорда әкімдігінің ақпаратына сүйенсек, бүгін, 2025 жығлғы 19 желтоқсанда қаланың барлық алты ауданында бір уақытта 40 тан астам жаңа жыл шыршасының шамы жағылмақ. Осыған байланысты тұрғындар мен қала қонақтары үшін концерттер мен мерекелік шаралар ұйымдастырылады.

"Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және келушілер үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында іс-шаралар өтетін уақытта "Астана Арена" стадионының маңында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Шектеулер "Алау" мұз сарайы жағындағы көше мен "Астана Арена" стадионының шығыс жағындағы көшеге қатысты болады",- деп ескертті әкімдік.

Сурет: Астана әкімдігі

Қозғалыс шектеулері шырша шамын жағу басталғанға бірнеше сағат бұрын күшіне енеді және барлық мерекелік іс-шара аяқталған соң алынады.

Жүргізушілерден алдын ала жүру бағытын жоспарлауды және жол қозғалысының ұйымдастырылуындағы өзгерістерді ескеруді сұрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада бас шырша қашан және қай жерде жағылады
17:36, 11 желтоқсан 2023
Астанада бас шырша қашан және қай жерде жағылады
Астанада жаңажылдық шыршалардың шамы 19 желтоқсанда жағылады
19:18, 17 желтоқсан 2025
Астанада жаңажылдық шыршалардың шамы 19 желтоқсанда жағылады
Алматыда бүгін қай көшелерде көлік қозғалысы шектеледі
10:34, 09 мамыр 2025
Алматыда бүгін қай көшелерде көлік қозғалысы шектеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: