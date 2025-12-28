Бала мен ана ТЖМ ұшағымен Қызылордадан шұғыл Алматыға жеткізілді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
ТЖМ авиаборты 2028 жылы 28 желтоқсанда 6 жасар баланы шұғыл тасымалдау үшін Қызылорда-Алматы бағыты бойынша санитарлық ұшуды орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Алматы қаласының бейінді медициналық мекемелерінің бірі мамандандырылған медициналық көмек көрсетуді талап етті, онда 2019 жылғы қыз баланы шұғыл эвакуациялау қажет болды.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
"Әуе кемесінің бортында баланы анасы, сондай-ақ санитарлық авиация дәрігерлері алып жүрді. Төтенше жағдайлар министрлігінің ұшақ экипажының және санитарлық авиация медицина қызметкерлерінің үйлесімді жұмысының арқасында ұшу штаттық режимде және қиындықсыз өтті. ТЖМ ұшағы Алматы әуежайына қонды, одан кейін қыз жедел медициналық жәрдем бригадасына мамандардың бақылауымен одан әрі тексеру және емдеу үшін берілді", делінген хабарламада.
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Бұған дейін Алматыға Lufthansa ұшағы шұғыл түрде қонғаны хабарланған.
